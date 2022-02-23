Эстония призвала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации, заявили в эстонском парламенте

Парламент Эстонии (Рийгикогу) призвал предоставить Украине дорожную карту для достижения статуса кандидата в члены Евросоюза и членства в НАТО. Об этом сообщается на его сайте в среду, 23 февраля.

За принятие заявления проголосовали 72 депутата из 101. Против и воздержавшихся не было.

"По мнению Рийгикогу, важно, чтобы государства по всему миру поддержали экономику Украины и решительно увеличили помощь с вооружением, так как Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации. Рийгикогу призывает государства-члены дать Украине статус государства-кандидата Евросоюза и дорожную карту для получения членства в НАТО", – говорится в принятом заявлении.

За принятие документа проголосовали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было.

Также парламент Эстонии выразил твердую поддержку украинскому народу, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее в среду Украина с Польшей и Литвой подписала заявление о поддержке ее членства в ЕС. Это произошло во время визита в Украину президентов Литвы и Польши Гитаса Науседы и Анджея Дуды.