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Глава ЕК объявила газовый девиз Евросоюза

Страны ЕС полны решимости избавиться от зависимости от российского газа, отметила Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК объявила газовый девиз Евросоюза

Страны Евросоюза намерены избавиться от поставок природного газа из России. Об этом сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в среду, 23 февраля.

"Как мы видели, в последние месяцы, если не годы, Россия использовала энергию для оказания давления не только на Украину, но и на Евросоюз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа", – цитирует Урсулу фон дер Ляйен пресс-служба ЕК.

Глава Еврокомиссии назвала Норвегию надежным поставщиком газа.

"Мы всегда могли рассчитывать на вас, вы всегда были верны тому, что обещали и предлагали. Вы всегда реагировали, когда требовалось больше газа. Большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что при понимании необходимости диверсификации и модернизации газоснабжения в ЕС исходят из того, что газ – переходный источник энергии, так как Евросоюз планирует обеспечивать себя за счет возобновляемых источников.

По ее словам, девиз Евросоюза ясен: "Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии".

"Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость", – заявила председатель Еврокомиссии.

Напомним, в ЕС подготовились к перебоям с поставками газа из России. Брюссель разработал ряд мер, которые может применить в случае перебоев или остановки поставок.

 

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