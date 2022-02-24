Франция продолжит оказывать Украине поддержку - Макрон

На внеочередном саммите Евросоюза 24 февраля участники обсудят, какую помощь может сообщество предоставить Украине.

Правительство Франции продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 23 февраля, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Президенты обсудили поддержку, которую Франция уже оказала и продолжит оказывать Украине в экономическом и финансовом плане, а также поставки военного снаряжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон заверил Зеленского, что на внеочередном саммите Евросоюза 24 февраля участники обсудят, какую помощь может сообщество предоставить Украине.

Также в Париже информировали, что президент Франции подтвердил свою поддержку Украине и приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны, и отметил хладнокровие украинского президента в сложившейся ситуации.

Напомним, по словам Зеленского, в ходе беседы с Макроном он обратился к Франции, которая сейчас главенствует в Совете Европы, с просьбой о макрофинансовой поддержке Украины.