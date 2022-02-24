РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной: карта

Москва закрыла небо для гражданских самолетов вдоль украинской границы на 2,5 месяца - до 18 мая, сообщают в США.

Власти России закрыли небо вдоль украинской границы. Соответствующее предупреждение российская сторона выдала NOTAM для авиации. Об этом в ночь на четверг, 24 февраля, сообщает CNN.

Как указано, данные о закрытии воздушного пространства получены Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно информации ведомства, Москва закрыла небо для гражданских самолетов вдоль украинской границы на 2,5 месяца - до 18 мая.

На странице OSINTdefender в Twitter обнародована карта, созданная на основе NOTAM.

Напомним, на эту ночь в Украине прекратили работу аэропорты в Днепре, Харькове и Запорожье. Готовится закрыться до утра и аэропорт в Херсоне. Как указано, это может быть связано с мерами предосторожности.