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РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной: карта

Москва закрыла небо для гражданских самолетов вдоль украинской границы на 2,5 месяца - до 18 мая, сообщают в США.
РФ закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной: карта

Власти России закрыли небо вдоль украинской границы. Соответствующее предупреждение российская сторона выдала NOTAM для авиации. Об этом в ночь на четверг, 24 февраля, сообщает CNN.

Как указано, данные о закрытии воздушного пространства получены Федеральным управлением гражданской авиации США.

Согласно информации ведомства, Москва закрыла небо для гражданских самолетов вдоль украинской границы на 2,5 месяца - до 18 мая.

На странице OSINTdefender в Twitter обнародована карта, созданная на основе NOTAM.

Напомним, на эту ночь в Украине прекратили работу аэропорты в Днепре, Харькове и Запорожье. Готовится закрыться до утра и аэропорт в Херсоне. Как указано, это может быть связано с мерами предосторожности.

 

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