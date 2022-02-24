Санкции ЕС против России: обнародован список
В ночь на четверг, 24 февраля, вступили в действие санкции Евросоюза против России, веденные сообществом в ответ на признание Москвой "независимости" так называемых "ЛДНР". Перечень лиц, попавших под ограничения, обнародован на сайте ЕС.
Так, в "черный" список внесены почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей:
- министр обороны Сергей Шойгу;
- глава администрации президента России Антон Вайно;
- официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
- вице-премьер Марат Хуснуллин;
- вице-премьер Дмитрий Григоренко;
- министр экономического развития Максим Решетников;
- главком ВМФ РФ Николай Евменов;
- заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов;
- главком сухопутных войск Олег Салюков;
- командующий ВВС Сергей Дронов;
- главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин;
- командующий Черноморским флотом Игорь Осипов;
- руководитель RT Маргарита Симоньян;
- телеведущий Владимир Соловьев;
- общественный деятель и руководитель News Front Константин Кнырик.
Кроме того, под санкции попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие в поддержку "независимости" "ЛНР" и "ДНР" (всего свыше 330 человек), за исключением тех, кто уже был ранее внесен в "черные" списки ЕС.
Также Евросоюз ввел рестрикции против банков Россия, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и Агентства интернет-исследований (по данным СМИ, более известное как "Фабрика троллей").
Как сообщалось, накануне президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее руководства.