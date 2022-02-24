Санкции ЕС против России: обнародован список

Под рестрикции Брюсселя попали, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ночь на четверг, 24 февраля, вступили в действие санкции Евросоюза против России, веденные сообществом в ответ на признание Москвой "независимости" так называемых "ЛДНР". Перечень лиц, попавших под ограничения, обнародован на сайте ЕС.

Так, в "черный" список внесены почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей:

министр обороны Сергей Шойгу;

глава администрации президента России Антон Вайно;

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;

вице-премьер Марат Хуснуллин;

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

министр экономического развития Максим Решетников;

главком ВМФ РФ Николай Евменов;

заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов;

главком сухопутных войск Олег Салюков;

командующий ВВС Сергей Дронов;

главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин;

командующий Черноморским флотом Игорь Осипов;

руководитель RT Маргарита Симоньян;

телеведущий Владимир Соловьев;

общественный деятель и руководитель News Front Константин Кнырик.

Кроме того, под санкции попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие в поддержку "независимости" "ЛНР" и "ДНР" (всего свыше 330 человек), за исключением тех, кто уже был ранее внесен в "черные" списки ЕС.

Также Евросоюз ввел рестрикции против банков Россия, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и Агентства интернет-исследований (по данным СМИ, более известное как "Фабрика троллей").

Как сообщалось, накануне президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании-оператора российского газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее руководства.