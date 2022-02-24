Вторжение в Украину: в США назвали число вероятных беженцев

Если Россия выберет путь эскалации по отношению к Украине, в мире может начаться один из самых масштабных миграционных кризисов.

Полномасштабная война на территории Украины, которую развяжет Россия, грозит тем, что около пяти миллионов украинцев будут вынуждены бежать в Европу. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН в среду, 23 февраля.

"Если Россия продолжит идти по этому пути (эскалации - ред.), это может, по нашим оценкам, создать новый миграционный кризис, один из самых масштабных в мире сегодня, когда еще 5 миллионов человек будут перемещены в результате войны по выбору России", - сказала она.

Также Томас-Гринфилд выразила опасения, что в мире подскочат цены на продукты, а таким странам, как Ливия, Йемен и Ливан, грозит еще больший голод, поскольку Украина как один из крупнейших поставщиков пшеницы в мире будет втянута в войну.

"Волны страданий, которые вызовет эта война, немыслимы", - подчеркнула постпред США.

Как сообщалось, в Румынии заявили, что смогут принять более 500 тысяч беженцев из Украины в случае вторжения России.