Стало известно время заседания Совбеза ООН по Украине
Встречу инициировала украинская сторона. По предварительной информации, она пройдет в открытом режиме.
Совет безопасности ООН соберется на заседание в 4:30 по киевскому времени в четверг, 24 февраля. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным медиа, встреча запланирована на 21:30 по времени Нью-Йорка (4:30 по Киеву).
Ожидается, что заседание пройдет в открытом режиме.
Напомним, накануне стало известно, что главари так называемых "ЛДНР" обратились к России за военной помощью. В связи с этим Киев инициировал срочное заседание Совета безопасности ООН.
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