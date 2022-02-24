Стало известно время заседания Совбеза ООН по Украине

Встречу инициировала украинская сторона. По предварительной информации, она пройдет в открытом режиме.

Совет безопасности ООН соберется на заседание в 4:30 по киевскому времени в четверг, 24 февраля. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным медиа, встреча запланирована на 21:30 по времени Нью-Йорка (4:30 по Киеву).

Ожидается, что заседание пройдет в открытом режиме.

Напомним, накануне стало известно, что главари так называемых "ЛДНР" обратились к России за военной помощью. В связи с этим Киев инициировал срочное заседание Совета безопасности ООН.