Блинкен предрек вторжение РФ в Украину до утра

Если Россия продолжит эскалацию, если она начнет полномасштабное вторжение, мы тоже пойдем на эскалацию, пригрозил глава Госдепа США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может решиться на вторжение в Украину уже этой ночью. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, обнародованном в ночь на четверг, 24 февраля.

Так, глава американского Госдепа ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, есть ли у него основания опасаться атаки российских войск на Украину этой ночью.

В то же время Блинкен отметил, что, по его мнению, возможность избежать крупномасштабной агрессии еще есть. В противном случае, добавил он, Россия и ее власти "будут платить долгое время" за содеянное.

"Мы ясно дали понять, что, если Россия продолжит эскалацию, если она начнет полномасштабное вторжение в Украину сверх того, что она уже делает, мы тоже пойдем на эскалацию. И я надеюсь, что эта информация все еще может действовать как сдерживающий фактор, но, если это не так, мы ясно дали понять, что Россия столкнется с масштабными последствиями своих действий - и она столкнется", - сказал дипломат.

Добавим, западные СМИ со ссылкой на свои источники утверждают, что российская армия может вторгнуться в Украину сегодня около 4 часов.

Напомним, накануне вечером американское издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке сообщило, что полномасштабное российское вторжение в Украину с использованием авиаударов, ракет и наземных войск может начаться в следующие 48 часов.