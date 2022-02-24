Путин объявил о спецоперации на Донбассе

Тому, кто решится идти против России, российский лидер пригрозил последствиями, которых "они в своей истории еще не видели".

Президент России Владимир Путин выступил с обращением под утро в четверг, 24 февраля. Он заявил, что начинает спецоперацию на Донбассе. Трансляцию вел телеканал Россия 24.

"Мною принято решение о проведение специальной военной операции", - сказал он.

Российский лидер заявил, что "Россия не может существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории Украины" и что российским властям "не оставили ни одной возможности защитить наших людей, кроме той, которую мы используем сегодня".

"В наши планы не входит оккупация Украины", - отметил Путин и призвал украинских военных "сложить оружие".

Тем третьим странам, которые решатся идти против России, Путин пригрозил последствиями, которых "они в своей истории еще не видели".

Наконец, российский президент заявил, что надеется на поддержку русского народа.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен прогнозировал, что Россия решится на вторжение в Украину до сегодняшнего утра.