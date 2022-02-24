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Жертвами наводнения в Бразилии стали 200 человек

Среди жертв по меньшей мере 33 - это дети и подростки. Спасательно-поисковая операция продолжается девятый день.
Жертвами наводнения в Бразилии стали 200 человек

В бразильском городе Петрополис, штат Рио-де-Жанейро, вследствие наводнений и оползней, которые возникли после проливных дождей, погибли 204 человека. Такие данные в среду, 23 февраля, обнародовала газета Globo.

По данным спасательной службы, днем ранее было 195 жертв. Среди погибших по меньшей мере 33 детей.

На сегодня пропавшим без вести числится 51 житель страны.

Как известно, спасательно-поисковая операция продолжается девятый день. Ее осложняют сильный ветер и продолжающиеся дожди.

Напомним, ливни в Петрополисе, которые накрыли город 15 февраля, привели к почти 190 оползням. Десяткам жилых зданий нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены.

Власти города объявили траур и ввели режим ЧС.

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