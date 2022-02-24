Байден: Путин выбрал войну

Украинский народ страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил, заявил глава Белого дома.

Президент США Джо Байден констатировал, что российский лидер Владимир Путин выбрал путь войны с Украиной. Об этом утром 24 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - говорится в заявлении президента США.

Всю ответственность за последствия Байден возложил на Россию, подчеркнув, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.

"Мир призовет Россию к ответу", - заверил он.

Также глава Белого дома анонсировал обращение к нации, в ходе которого намерен сообщить о новых санкциях против РФ.

"Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности", - заявил Байден.

Напомним, Путин более часа назад объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.