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Вторжение России: лидеры ЕС сделали заявление

Лидеры Евросоюза осудили вооруженное нападении России на Украину. Они пообещали, что Кремль за это ответит.
Вторжение России: лидеры ЕС сделали заявление

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утром в четверг, 24 февраля, выступили с совместным заявлением в поддержку Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

"Мы жестко осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим непровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни", - подчеркнули лидеры ЕС.

Также они добавили, что Кремль ответит за агрессию.

 

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