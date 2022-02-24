ЕС готовится ужесточить санкции против России

ЕС только вчера ввел первый пакет санкций против РФ за признание "ЛДНР", а теперь готовит новый за нападение на Украину.

Евросоюз подготовит новый пакет массивных санкций против России в четверг, 24 февраля, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы привлечем президента Путина к ответственности за это. Позже сегодня мы представим пакет массивных и целенаправленных санкций для одобрения европейскими лидерами", - сказала фон она.

По ее словам, этим пакетом ЕС нацелится на стратегические секторы российской экономики, заблокировав их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

"Мы ослабим экономическую базу России и возможность модернизироваться. В дополнение, мы заморозим российские активы в ЕС и прекратим доступ российских банков к европейским финансовым рынкам", - сказала фон дер Ляйен.

Реакция других мировіх лидеров на нападение РФ на Украину.

Президент США Байден: "США, союзники и партнеры ответят решительно и объединенно. Мир привлечет Россию к ответственности".

Канцлер Германии Олаф Шольц: "Германия решительно осуждает этот дерзкий поступок президента Путина. Наша солидарность с Украиной и ее народом".

Премьер Британии Борис Джонсон: "Соединенное Королевство и наши союзники ответят решительно".

Президент Франции Єммануєль Макрон: "Вместе с украинцами и партнерами мы работаем для того, чтобы остановить войну".

Президент Польши Анджей Дуда: "Мы сотрудничаем с нашими союзниками из НАТО и ЕС, мы вместе ответим на жестокую агрессию России и не оставим Украину без поддержки".

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.