Польша разворачивает пункты приема беженцев из Украины

В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся пункты приема

Власти Польши разворачивают в двух регионах страны на границе с Украиной пункты приема беженцев. Об этом сообщил в эфире радио Plus заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

"В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся пункты приема", - сказал он.

В Государственной таможенной службе сообщают, что все пункты пропуска Львовской таможни работают в штатном режиме.

Польская сторона сняла ограничения относительно наличия ПЦР-тестов для граждан, желающих выехать из Украины в Республику Польша, - говорится в сообщении.

Как пишет Телеграм-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на змглавы МВД Польши, будет восемь пунктов приема беженцев из Украины.

На случай наплыва людей из Украины в связи с российской агрессией был подготовлен сценарий, вытекающий из антикризисного плана, - заявил он.

Пункты предоставят еду, медицинскую помощь и информацию для беженцев. Польские пограничники в полной боевой готовности.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.