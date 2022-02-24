Путин записал речь о начале войны еще 21 февраля – СМИ

По всей видимости, вторжение готовилось еще два дня назад, но его отложили

Файл с видеозаписью, в которой президент России Владимир Путин объявил начало военной операции против Украины, был создан еще 21 февраля. Об этом свидетельствуют мета-данные файла, пишет "Новая газета".

"Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером понедельника, 21 февраля. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", - пишет издание.

Группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выдвинула предположение, что вторжение в Украину Кремль планировал осуществить в ночь с 21-го на 22 февраля. Однако, как предполагают эксперты, по неким причинам реализацию плана российское руководство решило отложить на два дня.

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Напомним, утром, 24 февраля, российские войска нанесли ракетные удары по многочисленным военным объектам на территории Украины. Кроме того, началось наступление на Донбассе и в ряде мест на границе.

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