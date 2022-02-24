Джонсон созывает экстренную встречу НАТО

Британский лидер инициирует срочную встречу лидеров стран-членов НАТО и находится на связи с главами стран G7.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что дальнейшее вторжение РФ в Украину - катастрофа для европейского континента и призвал к срочной встрече всех лидеров НАТО. Об этом он написал в Twitter в четверг, 24 февраля.

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения в Украину. Я также поговорю с другими лидерами G7 и призываю к срочной встрече всех лидеров НАТО как можно скорее", - написал Джонсон.

Напомним, сегодня утром генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку России безрассудным нападением.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.