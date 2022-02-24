Боррель предупредил РФ о "беспрецедентной изоляции"

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты.

Россия может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией" в связи с военным вторжением в Украину. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС самым решительным образом осуждает неспровоцированное вторжение в Украину вооруженных сил Российской Федерации. Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить боевые действия и вывести все силы со всей территории Украины", - сообщил он.

Дипломат добавил, что он находится на связи с партнерами по всему миру, чтобы "убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение".

"Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", - подчеркнул Боррель.

По его словам, любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие затраты.

"Ответ ЕС будет включать как секторальные, так и индивидуальные ограничительные меры, полностью согласованные с нашими трансатлантическими партнерами и единомышленниками", - отметил глава европейской дипломатии.