НАТО усиливает восточный фланг альянса

Нападение России на Украину в НАТО назвали "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.

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НАТО начинает развертывание дополнительных оборонительных сил на восточном фланге, сообщается в заявлении альянса в четверг, 24 февраля. "Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - сказано в сообщении. Военное вторжение России в Украину в НАТО назвали "серьезной угрозой" североатлантической безопасности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир создать антипутинскую коалицию и предоставить финансовую и оборонную помощь.