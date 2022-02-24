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НАТО усиливает восточный фланг альянса

Нападение России на Украину в НАТО назвали "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.
НАТО усиливает восточный фланг альянса
НАТО начинает развертывание дополнительных оборонительных сил на восточном фланге, сообщается в заявлении альянса в четверг, 24 февраля.   "Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - сказано в сообщении.   Военное вторжение России в Украину в НАТО назвали "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.    Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир создать антипутинскую коалицию и предоставить финансовую и оборонную помощь.  
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