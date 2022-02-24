Российская Новая газета выйдет на украинском языке

Журналист не признает Украину врагом, а жизнь на планете, по его мнению, может спасти объединившееся мировое сообщество.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов записал видеообращение, в котором сообщил, что Украину врагом не признает.

"Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд", - сказал он.

Муратов добавил, что номер Новой газеты, который должен выйти в пятницу, 25 февраля, будет выпущен на украинском и русском языках.

"Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык - языком врага. И никогда не признаем", - подчеркнул журналист.

По его словам, только глобальное антивоенное движение "может спасти жизнь на этой планете".

Добавим, что российский шоумен Максим Галкин заявил, что войне не может быть оправданий. У него есть близкие в Украине. По его словам, он держит с ними связь с самого утра и не может передать словами свои чувства.