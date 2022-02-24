НАТО: Россия заплатит очень высокую цену

В Совете НАТО осудили действия руководства России и Беларуси и заверили в поддержке народа Украины и ее властей.

Совет НАТО в четверг, 24 февраля, выступил с заявлением, в котором призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины. Это следует из заявления, распространено в четверг в Брюсселе.

"Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, совершенно неоправданное и ничем не спровоцированное. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, с народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она допустила эту атаку. Это новое нападение является грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН, и полностью противоречит обязательствам России по Хельсинкскому Заключительному акту, Парижской хартии, Будапештскому меморандуму и Основополагающему акту Россия-НАТО. Это представляет собой акт агрессии против независимой мирной страны", - сказано в заявлении.

Союзники заверили в поддержке народа Украины и ее законного, демократически избранного президента, парламента и правительства.

"Мы всегда будем полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся", - говорится в заявлении.

Они также вновь подчеркнули, что решительно осуждают решение России признать сепаратистские регионы восточной Украины, что еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречит Минским соглашениям, подписанным Россией.

"Союзники никогда не примут это незаконное признание. Мы самым решительным образом призываем Россию свернуть с избранного ею пути насилия и агрессии. Руководители России должны нести полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заверили союзники.

Они констатировали, что на протяжении всего этого кризиса НАТО, их союзники и партнеры приложили все усилия для продолжения дипломатии и диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне, и внесли множество существенных предложений по укреплению безопасности всех стран в евроатлантическом регионе.

"Мы неоднократно приглашали Россию к переговорам в Совете Россия-НАТО. Россия до сих пор не ответила взаимностью. Это Россия, и только Россия, выбрала эскалацию. Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские средства", - сказано в заявлении.

В НАТО также добавили, что повысили готовность своих сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства.

Напомним, сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал экстренную встречу НАТО.

Как сообщалось, сегодня утром генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку России безрассудным нападением.