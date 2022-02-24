В РФ депутаты, журналисты и ученые осудили нападение на Украину
В России более сотни муниципальных депутатов из разных городов России, а также журналисты выступили против нападения Российской Федерации на Украину. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает Новая газета.
"Мы - избранные народом депутаты - безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину... Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания", - говорится в открытом письме депутатов.
Под обращением к гражданам РФ подписались депутаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других городов.
Они отметили, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут и будут ранены тысячи людей, а Россию ждут изоляция и рост цен. В конце обращения депутаты призывают жителей России не участвовать в агрессии, не одобрять ее и не молчать.
Вместе с тем, российские журналисты тоже опубликовали открытое заявление с осуждением нападения на Украину.
"Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине. Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий", - говорится в заявлении.
На данный момент свои подписи оставили более 70 работников СМИ. Среди них журналисты Коммерсанта, Дождя, Новой газеты, РБК, Эха Москвы, The Bell, RTVI, Сноба, 7х7, Известий, Медиазоны и других.
Против военных действий РФ в Украине также выступили российские ученые и научные журналисты.