Такому применению силы нет места в 21 веке - лидеры ЕС

В странах Евросоюза решительно осудили агрессию России. Сегодня руководство ЕС встретится для согласования дальнейших санкций, который которые "повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России".

Лидеры стран-членов Европейского союза потребовали от России немедленно прекратить агрессию против Украины и осудили причастность Беларуси к этой войне. Об этом говорится их заявлении, распространенном в четверг, 24 февраля.

"Мы самым решительным образом осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Своими неспровоцированными и неоправданными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Мы также осуждаем причастность Беларуси к этой агрессии против Украины и призываем ее соблюдать свои международные обязательства", - сказано в заявлении.

В этой связи в ЕС потребовали, чтобы Россия "немедленно прекратила военные действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

"Такому применению силы и принуждению нет места в 21 веке. Мы встретимся позже сегодня, чтобы обсудить эту вопиющую агрессию и договориться в принципе о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой масштабные и серьезные последствия для России за ее действия, в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами", - отметили лидеры ЕС.

Они также выразили сожалением в связи с гибелью людей.

"ЕС и его государства-члены готовы оказать экстренную гуманитарную помощь. Мы призываем Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования соблюдать международное гуманитарное право. ЕС твердо поддерживает Украину и ее народ, которые сталкиваются с этой войной. ЕС предоставит дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.

В ЕС также добавили, что координируют свой ответ с соседями и международными партнерами, включая НАТО и G7, лидеры которых вскоре встретятся.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится ужесточить санкции против России.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.