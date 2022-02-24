Лидеры РФ несут полную ответственность за утраченные жизни – генсек НАТО

На фоне вторжения российских войск в Украину альянс активно усиливает восточный фланг и готовиться защищать союзников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Украине в связи с военной агрессией РФ и заявил об усилении военного присутствия альянса на восточном фланге. Об этом он сообщил на брифинге 24 февраля.

По словам Столтенберга, несмотря на все предупреждения и призывы Россия избрала путь военного конфликта и "использовала силу, чтобы переписать историю".

Он призвал Москву немедленно прекратить военные действия в Украине и вывести войска, а также пообещал защиту странам НАТО.

"Российские лидеры несут полную ответственность за их безрассудные действия и утраченные жизни. Союзники по НАТО осуждают вторжение России в Украину в самых сильных выражениях. Это вопиющее нарушение международного права и акт агрессии против суверенной, независимой и мирной страны и серьезная угроза евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить военные действия, вывести свои войска из Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек уточнил, что блок усиливает свое присутствие на восточном фланге и задействует планы по обороне. Более 100 самолетов и 120 кораблей готовы защищать союзников.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск, во многих городах прогремели взрывы.

На фоне военной агрессии России в Украине было введено военное положение.