Россия долго планировала атаку на Украину - НАТО

Россия месяцами рассказывала, что ни на кого не собирается нападать, но уже имела план атаки на Украину, уверен Столтенберг.

Россия задолго планировала атаку на Украину, рассказывая, что не планирует нападать. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что они действуют по плану, который они планировали задолго (до вторжения). Мы должны понимать, что все эти недели и месяцы, когда они говорили, что у них нет планов напасть на Украину – у них были планы. И не только у них эти планы были, но они также наращивали военное присутствие с одной четкой целью – напасть на Украину. Несмотря на это, они рассказывали нам и всему миру, что у них нет планов напасть на Украину. Да, у них этот план был, и сейчас мы видим, что все это время они были серьезны в отношении нападения на Украину", - констатировал Столтенберг.

Он напомнил, что разведывательные службы союзников "были очень четкими, за несколько месяцев говоря о военном наращивании, а также о намерениях России атаковать Украину".

"Но конечно, эти планы можно было изменить. Мы продолжали призывать Россию изменить курс и не нападать. Но сегодня утром мы увидели, что они напали. Это не было сюрпризом, потому что это именно то, что предвидела наша разведка за несколько месяцев. Мы говорили об этом в основном, чтобы попытаться предотвратить Россию от нападения", - добавил Столтенберг.

Он также сообщил, что завтра НАТО проведет срочный саммит по видеосвязи, чтобы принять решение о дальнейших действиях. На него пригласят Швецию и Финляндию.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск, во многих городах прогремели взрывы.

На фоне военной агрессии России в Украине было введено военное положение.