Евросоюз готов принять беженцев из Украины

В странах ЕС ожидают от 20 тысяч до более одного миллиона украинских беженцев. О готовности их разместить уже заявили Латвия, Эстония, Венгрия.

Евросоюз разрабатывает планы по быстрому вывозу граждан ЕС из Украины и размещению десятков тысяч беженцев. Сценарии также включают газоснабжение и кибербезопасность. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет Welt.

"Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более одного миллиона беженцев», – сказал он.

Схинас подчеркнул, что беженцы, как это уже было в Беларуси, могут быть использованы против ЕС в качестве средства оказания давления.

Политик пояснил, что "экстренные планы" европейцев коснутся также поставок газа и кибербезопасности. Поэтому ЕК уже создала целевую группу и готовится к различным сценариям.

По его словам, Еврокомиссия "готовится к различным сценариям", составляются планы действия на случай ЧС.

Схинас не уточнил, сможет ли Евросоюз принять всех мигрантов.

Добавим, что заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик сообщил, что правительство обратилось к местным властям с просьбой в кратчайшие сроки выделить жилье для беженцев из Украины. Варшава ожидает миллион беженцев.

Также готовы принять украинцев Латвия, Эстония, Венгрия.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза принять неограниченное количество беженцев из Украины и предоставить любую гуманитарную помощь.

"Мы готовы предоставить убежище всем беженцам, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, какая будет нужна, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более одного миллиарда евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять", - сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.