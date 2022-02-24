Чехия останавливает выдачу виз россиянам в ответ на вторжение

Закрываются российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

Чехия останавливает выдачу виз гражданам России, заявил премьер-министр страны Петр Фиала 24 февраля.

Чехия также закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

Накануне вице-премьер, министр внутренних дел республики Вит Ракушан сказал, что ужесточение визового режима с РФ является очередным сигналом поддержки Украины и ответом на последние действия России.

"Мы призовем наших европейских коллег на базе переговорной площадки глав МВД ЕС, чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта", - пояснил он.

Министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди ранее говорил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность прекращения выдачи всех типов виз гражданам России.

"На данный момент русским здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу", - сказал Махди, уточнив, что его предложение касается и краткосрочных, и долгосрочных виз.

Ранее ЕС вводил ограничения на въезд только в отношении отдельных граждан России. После признания "ЛДНР" в санкционный список ЕС попал 351 депутат Госдумы РФ. Лицам, которые находятся в черном списке, запрещен въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС были заморожены.