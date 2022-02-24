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РФ объясняет атаку на Украину предотвращением войны

Нападение на Украину - это предотвращение возможной глобальной войны, заявляют в Москве.
РФ объясняет атаку на Украину предотвращением войны

В МИД РФ заявляют, что Россия напала на Украину, чтобі предотвратить глобальную войну. Такое заявление в четверг, 24 февраля, сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.

"Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения", - заявила она.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которая может или могла привести к глобальному военному противостоянию и окончание той войны, которая велась", - добавила Захарова.

Напомним, что после нападения России Украина объявила о разрыве диплотношений с РФ.

При этом в Кремле предлагают руководству Украины провесети переговоры.

 

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