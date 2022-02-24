В Черном море подбили турецкое судно - СМИ

На борту находились 11 украинцев, 11 филиппинцев и восемь турков. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В Черном море бомба попала в турецкий корабль Yasa Jupiter, следовавший из Одессы в Румынию. Об этом сообщает турецкое издание NTV 24 февраля.

На борту судна под флагом Маршалловых островов находились 11 украинцев, 11 филиппинцев и восемь турков. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

"Согласно полученной информации, судно было поражено в 50 милях южнее Одессы. Он продолжил движение в направлении Румынии", - цитирует издание заявление Главного управления морских дел Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он назвал недопустимыми действия России в Украине.