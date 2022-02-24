Байден объявит о новых санкциях против РФ и оружии для Украины - СМИ

Перед обращением к нации американский лидер обсудит антироссийские меры с лидерами G7, чтобы согласовать "жесткий ответ" Москве.

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Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации в Украине и готовится огласить меры против России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Отмечается, что в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности, среди которых советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент США Камала Гаррис. Ожидается, что 24 февраля Байден обратится к нации в 19.00 по Киеву, а также огласит набор "жестких санкций" против РФ за вторжение в Украину. По данным телеканала, новые меры повлияют на доступ России к передовым технологиям, коснутся финансовых учреждений и ближайшего окружения президента России Владимира Путина. "Санкции Байдена должны наказать действия Путина, нанеся удар по экономике России, ее военному потенциалу и тем, кто ближе всего к российскому президенту", – пишет CNN. Перед выступлением американский лидер обсудит меры против РФ с лидерами Большой семерки, чтобы "согласовать ответ, который продемонстрирует единство западных союзников". По информации Европейской правды, Байден также объявит о предоставлении Украине дополнительного оружия для самозащиты. Ранее президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин выбрал путь войны с Украиной, но мир ответит ему "решительным образом". Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск, во многих городах прогремели взрывы.