Весь мир протестует против нападения РФ на Украину

Украинцы, россияне и неравнодушные граждане других стран выходят на улицы городов и стоят у посольств России с украинскими флагами и требованиями прекратить войну.

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины вызвало волну протестов по всему миру, от стран Балтии до Австралии и Японии.

Украинцы, россияне и неравнодушные граждане других стран выходят на улицы городов и стоят у посольств России с украинскими флагами и требованиями прекратить войну.

В Варшаве люди пели гимн Украины:

В России, по данным ОВД-инфо, на одиночных пикетах и других акциях против вторжения в Украину, прошедших в разных российских городах, уже задержали больше 100 человек.

В частности, в Екатеринбурге задержали около 60 человек, в Перми - около 50 человек, в Уфе - около десяти человек, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на родственников задержанных, местных активистов и местные СМИ.

В Москве задержали в том числе правозащитницу Марину Литвинович и театрального режиссера Евгению Беркович.