Британия ввела новые санкции против России

Все бумаги российских компаний обрушились на бирже Лондона. Так, расписки Сбербанка подешевели на 72 процента.

Британия замораживает все активы российского банка с государственным участием ВТБ и вводит блокирующие санкции против российской компании Аэрофлота - запрещены полеты в королевство. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля.

На этом фоне акции ВТБ упали на 42 процента, а Аэрофлота - на 30. В целом все бумаги российских компаний обрушились на бирже Лондона. Так, расписки Сбербанка подешевели на 72 процента.

Также вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Великобритании и на любой экспорт двойных технологий в Россию.

Под санкции Великобритании также попали крупная российская авиастроительная компания ОАК, крупнейшая судостроительная компания России ОСК, госкорпорация Ростех.

Санкции Великобритании также коснутся Уралвагонзавода.

Джонсон подчеркнул, что Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономки".

Персональные санкции Британия ввела против бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, гендира ОАК Юрия Слюсаря, заместителя президента банка ВТБ и сына главы ФСБ Дениса Бортникова, экс-главы Службы внешней разведки Петра Фрадкова. Ранее против них санкции ввели США.

Джонсон отметил, что Великобритания готова дать убежище руководству Украины.

Он добавил, что санкции будут введены и против Беларуси.