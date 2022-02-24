Россияне выходят на антивоенные протесты

Жители российских городов, возмущенные нападением РФ на Украину, выходят на антивоенные акции.

В России жители различных городов выходят на антивоенные акции. Видео участники акций публикуют в соцсетях

На антивоенные акции вышли жители Санкт-Петребурга, Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска.

В Екатеринбурге полиция разогнала антивоенную акцию. В Тюмени полиция задерживала вышедших на акцию людей.

Также марши в поддержку Украины прошли в Вильнюсе, Варшаве, Праге и Риге.

Сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ О введении военного положения в Украине.