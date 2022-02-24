Шольц: Мы не видели такого в Европе 75 лет

Канцлер призвал президента РФ незамедлительно остановить боевые действия и вывести российские войска из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины и прекратить боевые действия.

"Я настоятельно призываю президента Путина: незамедлительно остановите боевые действия, выведите российские войска из Украины, отмените неправомерное признание независимости областей Донецка и Луганска", - сказал Шольц в четверг.

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Канцлер Германии в обращении к гражданам заявил, что ситуация очень серьезная. "Мы не видели такого в Европе 75 лет", - сказал Шольц. Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Бои в приграничных областях продолжаются целый день. Сам Путин заявляет, что атака РФ на Украину была вынужденной мерой.