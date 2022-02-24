Байден: Страны G7 введут сокрушительные санкции

Действия Москвы нарушают устав ООН и все обязательства, взятые Россией в рамках Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, а также ее обязательства по Будапештскому меморандуму, указали в G7 накануне.

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран G7 договорились о дальнейших действиях против России и согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter 24 февраля.

Он также выразил поддержку "храбрым" украинцам.

Ранее лидеры странG7)с возмущением осудили вторжение России в Украину. Этому "ничем не спровоцированному и совершенно неоправданному нападению предшествовали сфабрикованные претензии и необоснованные обвинения", говорится в совместном заявлении, опубликованном 24 февраля.

Большая семерка призвала российскую сторону "прекратить кровопролитие" и немедленно вывести войска с украинской территории, а также обеспечить безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Действия Москвы нарушают устав ООН и все обязательства, взятые Россией в рамках Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии, а также ее обязательства по Будапештскому меморандуму, указали в G7.

Вторжение РФ в соседнее государство коренным образом изменило ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе, последствия этого выходят далеко за пределы Европы, отмечается в заявлении.

"Оправдания силовому изменению международно признанных границ нет", - подчеркнули лидеры G7. Президент России Владимир Путин "развязал войну на европейском континенте. Он встал на неправильную сторону истории", говорится далее.

"Большая семерка" выразила готовность оказать гуманитарную помощь "для облегчения страданий от российской агрессии", в том числе беженцам и перемещенных лицам. Авторы заявления единогласно поддержали народ Украины и ее демократически избранное правительство.

Агрессия России в отношении Украины отчасти была направлена с белорусской территории, отметили лидеры G7. Они осудили причастность Беларуси к этому. Страны G7 призвали официальный Минск соблюдать свои международные обязательства.

Ранее этим вечером новые санкции против России ввела Великобритания. Борис Джонсон пообещал "выдавливать Россию из мировой экономки".