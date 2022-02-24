В РФ протестуют против войны с Украиной
Россияне вышли на марши в 44 городах. Их задерживает полиция. Больше всего задержанных в Москве и Петербурге.
В России по разным городам прошли акции против войны с Украиной - задержаны 852 человека в 44 городах. Об этом сообщает ОВД-Инфо в четверг, 24 февраля.
Задержаны россияне в таких городах:
- Москва - 426,
- Санкт-Петербург - 178,
- Екатеринбург - 39,
- Краснодар - 26,
- Саратов - 22,
- Нижний Новгород - 16,
- Иваново - 14,
- Калининград-13,
- Тюмень - 11,
- Уфа - 11,
- Оренбург - 9,
- Пермь - 8,
- Новосибирск - 8,
- Воронеж - 7,
- Псков - 7,
- Казань - 6,
- Иркутск - 6,
- Рязань - 4,
- Томск - 3,
- Вологда - 3,
- Владимир - 3,
- Владивосток - 3,
- Красноярск - 3,
- Ростов-на-Дону - 2,
- Мурманск - 2,
- Волгоград - 2,
- Ижевск - 2,
- Тула - 2,
- Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одному.
Напомним, что ранее украинцев призвали уничтожать метки военных РФ на дорогах. Метки представляют собой систему сигналов, которую использует враг, пояснили в Мининфраструктуры.
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