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В РФ протестуют против войны с Украиной

Россияне вышли на марши в 44 городах. Их задерживает полиция. Больше всего задержанных в Москве и Петербурге.
В РФ протестуют против войны с Украиной

В России по разным городам прошли акции против войны с Украиной - задержаны 852 человека в 44 городах. Об этом сообщает ОВД-Инфо в четверг, 24 февраля.

Задержаны россияне в таких городах:

  • Москва - 426,
  • Санкт-Петербург - 178,
  • Екатеринбург - 39,
  • Краснодар - 26,
  • Саратов - 22,
  • Нижний Новгород - 16,
  • Иваново - 14,
  • Калининград-13,
  • Тюмень - 11,
  • Уфа - 11,
  • Оренбург - 9,
  • Пермь - 8,
  • Новосибирск - 8,
  • Воронеж - 7,
  • Псков - 7,
  • Казань - 6,
  • Иркутск - 6,
  • Рязань - 4,
  • Томск - 3,
  • Вологда - 3,
  • Владимир - 3,
  • Владивосток - 3,
  • Красноярск - 3,
  • Ростов-на-Дону - 2,
  • Мурманск - 2,
  • Волгоград - 2,
  • Ижевск - 2,
  • Тула - 2,
  • Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одному.

Напомним, что ранее украинцев призвали уничтожать метки военных РФ на дорогах. Метки представляют собой систему сигналов, которую использует враг, пояснили в Мининфраструктуры.

 

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