В России разбился военный самолет Ан-26

Причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области мог стать отказ техники, считают в Минобороны.

В Воронежской области России потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в четверг, 24 февраля.

Указано, что экипаж самолета погиб. При этом разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области стал отказ техники", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegam-канал Baza, на борту были еще и парашютисты. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.

"На месте происшествия, помимо обломков, удалось найти семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший, его личность пока устанавливается", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня украинские военные сообщили о сбитии семи российских самолетов. В свою очередь Россия признала потерю одного самолета – штурмовика Су-25.