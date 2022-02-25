Макрон позвонил Путину

В Кремле заявили, что у Эммануэля Макрона и Владимира Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Речь шла о вторжении России в Украину. Об этом сообщают сайт Кремля, Le Figaro.

Кремлевская версия событий отмечает, что у Макрона и Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".

Путин якобы подробно рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.

"Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции", - отмечают у Путина.

В свою очередь, французское издание Le Figaro отмечает, что Макрон требовал от Путина немедленного прекращения наступления российской армии на Украину.

"После разговора с украинским президентом и после консультации с ним президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать немедленного прекращения российских военных операций, напомнив, что Россия подвергает себя массовым санкциям", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание антипутиновской коалиции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.