Польша предоставит Украине дополнительное оружие
Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, дронах разного типа.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Польша предоставляет дополнительное оружие ВСУ, а также финансовую и гуманитарную помощь.
"Польша оказывает практическую помощь: дополнительные оружие, деньги и гуманитарную помощь", - написал он в Twitter после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Со своей стороны Дуда выразил восхищение поляков действиями Вооруженных Сил Украины, успешно отражающих агрессию РФ.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он сообщил, что к сопротивлению постепенно приобщается весь народ.
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