Польша предоставит Украине дополнительное оружие

Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, дронах разного типа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Польша предоставляет дополнительное оружие ВСУ, а также финансовую и гуманитарную помощь.

"Польша оказывает практическую помощь: дополнительные оружие, деньги и гуманитарную помощь", - написал он в Twitter после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Со своей стороны Дуда выразил восхищение поляков действиями Вооруженных Сил Украины, успешно отражающих агрессию РФ.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он сообщил, что к сопротивлению постепенно приобщается весь народ.