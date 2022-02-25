Почта
 

Польша предоставит Украине дополнительное оружие

Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, дронах разного типа.
Польша предоставит Украине дополнительное оружие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Польша предоставляет дополнительное оружие ВСУ, а также финансовую и гуманитарную помощь.

"Польша оказывает практическую помощь: дополнительные оружие, деньги и гуманитарную помощь", - написал он в Twitter после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Со своей стороны Дуда выразил восхищение поляков действиями Вооруженных Сил Украины, успешно отражающих агрессию РФ.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам. Он  сообщил, что к сопротивлению постепенно приобщается весь народ. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK