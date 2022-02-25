Британия заявила о намерении разрушить экономику России

Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку в экономическом, политическом и оборонительном плане.

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия является "изгоем на мировой арене". И пообещала, что "Лондон не успокоится, пока российская экономика не понесет потери". Об этом в четверг, 24 февраля сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины - восстановлены", - сказала она.

Лиз Трасс подчеркнула, что Лондон намерен добиться разрушения экономики России из-за начала ее военной операции в Украине.

Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку в экономическом, политическом и оборонительном плане.

Великобритания уже закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство внутренних дел Великобритании.

"Эти ограничения означают, что ни один регулярный рейс, принадлежащий, зафрахтованный или эксплуатируемый человеком, связанным с Россией (или даже просто зарегистрированный в России) не сможет летать в воздушном пространстве Великобритании", сказано в сообщении.

Также российским самолетам нельзя будет летать над британскими территориальными водами.

Ограничения были введены до 23 мая.

Ранее сообщалось, что Британия замораживает все активы российского банка с государственным участием ВТБ и вводит блокирующие санкции против российской компании Аэрофлота - запрещены полеты в королевство.