В США могут принять беженцев из Украины

В Конгрессе Соединенных Штатов также рассматривают предоставление гуманитарной помощи для Украины.

Соединенные Штаты намерены принять беженцев из Украины. Однако в Белом доме выразили надежду, что большинство из них осядут в странах ЕС. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во брифинга в Белом доме.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - заявила она.

В то же время Псаки добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев.

"Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - заявила она.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели хотят предоставить Украине 600 миллионов долларов на летальное оборонительное оружие для отражения разворачивающегося нападения России, пишет Reuters.

В Конгрессе также не исключают дополнительную гуманитарную помощь для Украины.

"Что мы делаем с Украиной, так это обеспечиваем наличие гуманитарной помощи, чтобы помочь людям; чтобы у нас было смертоносное оборонительное оружие, направляемое в Украину на сумму 600 миллионов долларов, чтобы они могли вести свою собственную борьбу", - сказала она.

Напомним, Польша предоставляет дополнительное оружие ВСУ.