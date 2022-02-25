Сеть хакеров Anonymous объявила войну правительству РФ
Коллектив сети хакеров Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства.
Международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России. Об этом организация заявила в своем Twitter-аккаунте.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - сообщили в хакерской сети.
Также хакеры заявили, что они обрушили работу российского сайта RT News.
Ранее сообщалось, что за последние два месяца СБУ зафиксировала более 100 кибератак.
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