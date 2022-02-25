Сеть хакеров Anonymous объявила войну правительству РФ

Коллектив сети хакеров Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства.

Международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России. Об этом организация заявила в своем Twitter-аккаунте.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - сообщили в хакерской сети.

Также хакеры заявили, что они обрушили работу российского сайта RT News.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца СБУ зафиксировала более 100 кибератак.