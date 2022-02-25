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Сеть хакеров Anonymous объявила войну правительству РФ

Коллектив сети хакеров Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства.
Сеть хакеров Anonymous объявила войну правительству РФ
 

Международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России. Об этом организация заявила в своем Twitter-аккаунте.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", - сообщили в хакерской сети.

Также хакеры заявили, что они обрушили работу российского сайта RT News.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца СБУ зафиксировала более 100 кибератак.

 

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