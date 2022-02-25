Блинкен сообщил о планах России захватить Киев

Действия Кремля приведут к массовому нарушению прав человека и свидетельствуют о полном отказе России от обязательств, которые она взяла на себя перед миром, считает Блинкен.

Госсекретарь США Тони Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему". Это, по его мнению, "позволит Кремлю шантажировать украинскую власть". Об этом в четверг, 24 февраля пишет CNN.

"Действия России являются оскорблением демократии, прав человека, человеческой порядочности, - заявил Блинкен, - В течение месяцев Россия прикрывалась дипломатией, настаивая, что не собиралась вторгнуться в Украину. Все время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны", - сказал Блинкен.

Он отметил, что планы РФ окружить и угрожать украинской столице, приведет к массовым нарушениям прав человека.

"Члены этой организации и все международное сообщество теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, которые она взяла перед миром, и мы этого никогда не забудем", - резюмирует Блинкен.

Напомним, Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия является "изгоем на мировой арене". И пообещала, что "Лондон не успокоится, пока российская экономика не понесет потери".