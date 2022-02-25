Латвия перестала выдавать визы россиянам

Запрет не будет касаться гуманитарных виз, сообщили в министерстве иностранных дел Латвии.

Латвия не будет выдавать визы россиянам из-за военной операции России на Донбассе. Об этом в чтверг, 24 февраля, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в Twitter.



"Из-за агрессии России против Украины я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам России, за исключением гуманитарных виз", - написал глава МИДа.



Ранее о своем решении приостановить выдачу виз гражданам России объявила Чехия. Она также решила закрыть российские генеральные консульства в Карловых Варах и Брно и свои дипломатические представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Страна отозвала послов из России и Беларуси.