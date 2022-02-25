РФ использовала понтонный мост в Беларуси – CNN

Колонна российской техники перешла через реку Припять недалеко от украинско-белорусской границы вечером 24 февраля.

Длинная колонна российских транспортных средств вечером 24 февраля переместилась по военному понтонному мосту через реку Припять недалеко от украинско-белорусской границы. Об этом свидетельствуют новые спутниковые фото Capella Space, сообщает CNN.

Снимки были сделаны в четверг в 21.57 по киевскому времени.

Отмечается, что впервые понтонный мост был замечен 15 февраля. Он расположен в зоне отчуждения на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

На фото видно, что на расстоянии 1,5 км от понтонного моста у заброшенного белорусского села Довгляды скопились десятки единиц техники.

Дорога с этого места, пересекая госграницу с Украиной, ведет к Чернобыльской АЭС.