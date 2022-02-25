Дуда назвал бомбардировку Киева актом терроризма

Польский лидер подчеркнул, что у защитников Украины "есть огромная решимость защитить столицу".

Президент Польши Анджей Дуда назвал российские бомбардировки Киева актом террора. Об этом он написал в Twitter.

"Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром русские начали бомбардировать город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это явный акт террора, направленный на то, чтобы сломить боевой дух, но есть огромная решимость защитить столицу", – написал Дуда.