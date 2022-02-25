Грузия не поддержит санкции против России

Антироссийские финансовые и экономические меры навредят стране и ее населению, подчеркнул грузинский премьер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Об этом 25 февраля сообщил портал Новости-Грузия.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях (против РФ), поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению", – отметил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что как глава правительства, ответственный за внутреннюю и внешнюю политику, будет руководствоваться только интересами страны.

Также глава Кабмина Грузии не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.

"Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии ничего не угрожает. С нашей национальной политикой, прагматичной и основанной на наших национальных интересах политикой нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих девяти лет. В то же время без каких-либо потерь, без какой-либо дестабилизации мы добились подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, безвизового режима и свободной торговли. Одновременно нам удалось максимально стабилизировать ситуацию, в том числе деэскалировать ситуацию с Россией, что, конечно же, отвечало национальным интересам нашей страны", – указал он.

Ранее сообщалось, что США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против России.

Новые меры, в частности, коснутся ряда крупных российских банков, а также ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.