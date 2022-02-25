В ЕС согласовали новую волну санкций против России

Ожидается, что новые меры станут не последними – происходит подготовка дальнейшего пакета ограничений.

Европейский союз минувшей ночью согласовал мощный пакет санкций против РФ. Об этом сообщило издание Европейская правда.

Отмечается, что специальное заседание прошло без пресс-конференции и без обнародования деталей.

Как отметил президент Европейского совета Шарль Мишель, он сообщил информацию об антироссийских мерах украинской стороне.

Он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен утром 25 февраля провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В это темное время наши мысли с Украиной и ее невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и боятся за свои жизни. Мы заставим Кремль ответить за эти действия", – подчеркнул Мишель.

Президент Евросовета также считает необходимым мобилизовать мировое сообщество для защиты международного права.

"Бессодержательное и ненужное страдание и потери жизни людей должны прекратиться. Европа стоит на стороне народа Украины и предоставит ему дальнейшую поддержку. Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями политически согласована минувшей ночью", – подчеркнул он.

Также, по его словам, происходит подготовка дальнейшего пакета санкций.

Отметим, что согласно процедурам Евросоюза, после одобрения саммитом санкционное решение должен юридически утвердить Совет министров ЕС.

Напомним, из-за военного вторжения РФ на территорию Украины, США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против Москвы.

Новые меры, в частности, коснутся ряда крупных российских банков, а также ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

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