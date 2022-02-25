Китай не считает вторжением атаку РФ на Украину

Пекин воздержался от осуждения или критики Москвы, которая напала на независимую и суверенную страну.

Китайское правительство отказывается признать российскую военную операцию в Украине вторжением и воздерживается от критики Кремля. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на комментарий спикера китайского МИД Вана Вэньбиня. Пекин подтвердил, что уважает территориальную целостность всех стран, однако вопрос Украины считает "сложным и с особой исторической подоплекой". "Мы понимаем оправданную обеспокоенность России по вопросам безопасности", – заявил Вэньбинь на брифинге в пятницу, 25 февраля. Также китайская сторона не поддерживает санкционную политику против РФ. "Санкции никогда не являлись эффективным средством решения проблемы. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут поработать над тем, чтобы решить проблемы через диалог и консультации", – подчеркнул спикер МИД Китая. Ранее сообщалось, что Грузия не присоединится к санкциям против России. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что это противоречит грузинским национальным интересам. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск. Большинство стран мира осудили военную агрессию России. США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против Кремля.