Талибы призвали РФ и Украину к миру

Исламский эмират Афганистан следит за ситуацией в Украине и обеспокоен возможностью гибели гражданского населения.

Официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и представитель Министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи опубликовал в Twitter заявление по поводу ситуации в Украине.

"Исламский эмират Афганистан внимательно следит за ситуацией в Украине и обеспокоен возможностью гибели гражданского населения. Исламский Эмират призывает обе стороны к сдержанности. Всем сторонам необходимо воздерживаться от занятия позиций, которые могут привести к эскалации насилия. Исламский Эмират Афганистан, в соответствии со своей внешней политикой нейтралитета, призывает обе стороны конфликта разрешить кризис путем диалога и мирными средствами", – говорится в сообщении.

Кроме того, талибы призвали стороны конфликта обратить внимание на "обеспечение безопасности афганских студентов и мигрантов в Украине".

Ранее сообщалось, что Китай отказывается признать российскую военную операцию в Украине вторжением.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого территория Украины подверглась атаке российских войск.