Польша закроет воздушное пространство для авиакомпаний РФ

Моравецкий приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - говорится в сообщении Моравецкого в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной.

Небо Украины закрыто для пассажирских самолетов

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