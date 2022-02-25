Польша закроет воздушное пространство для авиакомпаний РФ
Моравецкий приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.
"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - говорится в сообщении Моравецкого в Twitter.
Ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство вдоль границы с Украиной.
Небо Украины закрыто для пассажирских самолетов
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